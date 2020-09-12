الموقف الوبائي اليومي في ذي قار: انخفاض بالإصابات

2020/09/12 | 12:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت مصادر طبية اليوم السبت عن الموقف الوبائي اليومي في محافظة ذي قار.

وقالت المصادر إن “محافظة ذي قار سجلت 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”.

وأشارت المصادر إلى أن محافظة ذي قار سجلت 6 حالات وفاة خلال يوم واحد”.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد سجلت أمس الجمعة 4254 إصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة 67 حالة وفاة و3579 حالة شفاء خلال يوم واحد.

وسجلت ذي قار أمس الجمعة 388 إصابة بالفيروس مقابل 7 وفيات و270 حالة شفاء.

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