عالية نصيف تهاجم ’تعيينات فاشلة في وزارة المالية

2020/09/12 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكدت النائبة عالية نصيف، السبت، ان الأحداث المؤسفة التي حصلت في المصرف الزراعي مؤخراً من تظاهرات واعتقالات سببها الجولة الأخيرة من التعيينات الفاشلة التي قامت بها وزارة المالية والتي سبق وأن حذرنا منها .وقالت نصيف في بيان تلقى المستقلة نسخة منه، إنه “سبق وأن أكدنا بأن الجولة الاخيرة من تعيينات وزارة المالية فاشلة بامتياز، […]

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