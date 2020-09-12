مطار بيروت يمنع طائرة تركية من الهبوط لمرورها بإسرائيل

2020/09/12 | 12:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن رئيس مطار بيروت، فادي الحسن، إن إدارة المطار منعت طائرة شحن تركية من الهبوط في مطار بيروت، بسبب مرورها بالأجواء الإسرائيلية.ونقلت جريدة “النشرة” اللبنانية عن الحسن، أن “طائرة الشحن كان من المفترض أن تأتي من عمان إلى بيروت مباشرة، ولكن يبدو أن خطأ ما حصل لدى الجانب التركي أدى إلى مرورها في الأراضي المحتلة”.وأكد رئيس مطار بيروت أن “لا تبعات لهذا الموضوع، وأن هناك اتفاقا مع تركيا في هذا الشأن”.انتهى 25

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