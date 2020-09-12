2020/09/12 | 12:53 - المصدر: عين العراق

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السبت 12 سبتمبر 2020 | 12:44 مساءً | عدد القراءات : 7

شكوك حول إصابة أحد أفراد العائلة المالكة في إسبانبا بكورونا

قالت الأسرة المالكة في إسبانيا، السبت إن الأميرة ليونور ، وريثة العرش الإسباني، دخلت الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة زميلة في مدرستها بفيروس كورونا المستجد.

وستخضع ابنة الملك فيليب البالغة من العمر 14 عامًا لاختبار فيروس كورونا مثل تلاميذ آخرين في فصلها في مدرسة سانتا ماريا دي لوس روزاليس في مدريد.

وقال متحدث باسم العائلة المالكة إن الملك والملكة ليتيزيا سيواصلان واجباتهما الملكية في الوقت الحالي، في الوقت الذي تكافح فيه إسبانيا للسيطرة على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وعاد ثمانية ملايين طفل إسباني إلى المدرسة الأسبوع الماضي، لكن بعضها أغلق أو أُعيدت الفصول الدراسية إلى المنزل بعد أن ثبتت إصابة مدرسين بفيروس كورونا، بينما أخرت السلطات في غاليسيا بدء الفصل الدراسي لمدة أسبوع للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا.

وأبلغت إسبانيا الجمعة عن 4708 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 566326، وهو الأعلى في أوروبا الغربية، حيث ارتفع إجمالي عدد وفيات كوفيد -19 إلى 29747.

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