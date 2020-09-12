ماكنزي: الحكومة العراقية ترى فوائد الحفاظ على علاقة أمنية طويلة الأمد مع واشنطن

2020/09/12 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤولون اميركيون ان المجاميع المسلحة تواصل استهداف القواعد العسكرية الأميركية وتصعد من وتيرتها.

وخلال مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، رغم إن الهجمات لم تسقط قتلى، إلا أنها مستمرة.وأشار ماكنزي الى ان هدف إيران هو إجبار الولايات المتحدة على مغادرة المنطقة، مبينا ان طهران بدأت تنتهج السبل السياسية هذا العام، بما في ذلك محاولة التأثير على الحكومة العراقية لمطالبة الأميركيين بالمغادرة، مؤكدا أن هذا الحل لن يكون مثمرا لهم، لأن حكومة العراق ترى فوائد الحفاظ على علاقة أمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، والتحالف الدولي بصورة عامة

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