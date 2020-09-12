2020/09/12 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، عثور السلطات على أطنان من المواد المتفجرة في مرفأ بيروت مخزونة منذ خمسة عشر عاما.

وأكد عون في تصريح أن عمليات البحث والتحري في المرفأ أسفرت عن العثور عند مدخله على أربعة آلاف وثلاثمئة وخمسين كيلو غراما من نترات الامونيوم شديدة الانفجار، موجودة داخل مئة وثلاثة وأربعين مستودعا منذ عام ألفين وأربعة.

تصريحات الرئيس اللبناني جاءت عقب حريق ضخم في مخازن مرفأ بيروت يوم الخميس الماضي والذي لا يزال بعضها يحتوي على سلع ومواد رغم الضرر الذي خلفه الانفجار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس اللبناني يعلن عثور السلطات على أطنان من المواد المتفجرة داخل مرفأ بيروت) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس اللبناني يعلن عثور السلطات على أطنان من المواد المتفجرة داخل مرفأ بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).