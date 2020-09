“صفقة مدوية”.. نيمار يتجه لـ “بوما” بعد الطلاق من “نايكي”

2020/09/12 | 13:32 - المصدر: يس عراق

كشف تقارير صحفية أن نجم كرة القدم البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان نيمار بصدد توقيع عقدا مع شركة بوما للتجهيزات الرياضية.

وعنونت قناة إسبورتي إنتراتيفو إن “نيمار يتفق مع بوما وسيكون الوجه الجديد للعلامة التجارية”، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك بعد اسبوعين من إنهاء عقده مع العملاق الأميركي شركة “نايكي” استمر 15 عاما، بحسب تقارير صحافية برازيلية.

وقالت القناة: “سيوقع نجم باريس سان جرمان والمنتخب البرازيلي عقدا للانتقال.



هذه المرة ليس للانتقال إلى فريق آخر، ولكن عقدا كراع للتجهيزات الرياضية”.

وأكدت القناة أن المعلومات المنشورة “حصرية” فيما سيتم الكشف عن تفاصيل الصفقة في الأيام المقبلة.

واعتبر متابعون رياضيون أن الصفقة “مدوية” في حسابات التسويق الرياضي بعدما أنهى نيمار العمل مع نايكي متجهاً للعمل مع بوما.

صفقة مدوية في حسابات التسويق الرياضي ..



نيمار ينهي علاقته بنايكي، ويتجه للعمل مع بوما.

بوما في الماضي تعاقدت مع أساطير مثل مارادونا وبيليه وكرويف وأوزيبيو وجورج بست … pic.twitter.com/Qy6agmmqul

— محمد عواد (@mohammedawaad) September 12, 2020

وكتب الصحافي رودريغو ماتوس من الموقع الإخباري البرازيلي “يو أو أل” بأنه كان قادرا على “تأكيد” هذا الإتفاق.

في المقابل، لم يصدر اي جواب من “بوما” أو من الفريق الإعلامي لنيمار بهذا الشأن بعد أسئلة من وكالة “فرانس برس”.

وأعلنت “إسبورتي إنتراتيفو” أن “ناي” البالغ 28 عاما، أفصح عن بعض الادلة التي تشير إلى عقده المستقبلي، فهو قام عبر صفحته على موقع “إنستاغرام” بتتبع شركة “بوما” (بوما فوتبول) وثمانية حسابات أخرى مرتبطة بالعلامة التجارية.



كما نشر الخميس صورة مع مباراة سان جرمان ولنس تم بثها على شاشة التلفزيون، وبجانبها تمثال لـ “بوما”.

وتملك بوما في محفظتها المنتخب الإيطالي لكرة القدم، المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مانشستر سيتي الإنكليزي وميلان الإيطالي بعد الارجنتيني دييغو مارادونا والاسطورة البرازيلي بيليه.



لكن مع رقم أعمال بلغ 5,5 مليار يورو في 2019، لا يزال بعيدا عن غريميه نايكي (39,1 مليار يورو) وأديداس (نحو 20 مليار يورو).

في المقابل أكدت صحيفة “فوليا دي ساو باولو” أن مدة العقد الاخير الموقع بين نيمار و”نايكي” استمر 11 عاما على أن ينتهي في عام 2022، مقابل 105 ملايين دولار (88 مليون يورو).

أما مجلة “فوربس” التي تعنى في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، فصنفت نيمار في المركز السابع بين الأعلى أجرا بين المشاهير في العالم، وقدرت دخله لهذا العام بـ 95,54 مليون دولار، بما في ذلك صفقات الرعاية.

وأنهى نجم كرة القدم نيمار و”نايكي” الشراكة التي كانت مبرمة بينهما منذ 15 عاما، حسبما أعلنت مجموعة صناعة المعدات الرياضية الأمريكية “نايكي” نهاية شهر آب الماضي.

Neymar is reportedly ending his partnership with Nike to join Puma.



👀(via @mohamedbouhafsi) pic.twitter.com/s7IWLvy1GZ

— Complex Sneakers (@ComplexSneakers) August 29, 2020

وقال المتحدث باسم المجموعة: “أؤكد أن نيمار لم يعد من رياضيي نايكي”، من دون أن يذكر أي تفاصيل.

وكانت نايكي قد تعاقدت مع اللاعب البرازيلي عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما فقط ولم يكن يظهر بعد في فريق المحترفين داخل سانتوس النادي الأسطوري لبيليه، في ولاية ساو باولو، ومع ذلك كانت تسجيلات الفيديو للفتى تلقى شهرة على الإنترنت.

