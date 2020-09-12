لبنان يكشف سبب منع طائرة شحن تركية من الهبوط في مطار بيروت

2020/09/12 | 13:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مطار بيروت

فوتو: ارشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مدير مطار بيروت الدولي، فادي الحسن، أن "إدارة المطار منعت طائرة شحن تركية من الهبوط في مطار بيروت بسبب مرورها في الأجواء الاسرائيلية.

وقال الحسن، في تصريح لوسائل إعلام لبنانية، أمس الجمعة، 11 أيلول 2020، إن "طائرة الشحن كان من المفترض أن تأتي من عمان الى بيروت مباشرة، ولكن يبدو أن خطأ ما حصل لدى الجانب التركي أدى الى مرورها في الأراضي المحتلة".

وأشار إلى أنه "لا تبعات لهذا الموضوع ولدينا اتفاق مع تركيا في هذا الشأن".

جدير بالذكر أن لبنان يضع شروطا على كل شركات الطيران القادمة إلى مطار بيروت بعدم المرور فوق الأجواء الإسرائيلية.

ر.إ

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