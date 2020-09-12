العراق ينقل مساعداته الطبية الى السودان بواسطة طائرة نقل عسكرية (صور)

2020/09/12 | 13:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أرسلت وزارة العراقية الدفاع طائرة نقل عسكرية لنقل 12 طنا من المساعدات الطبية المقدمة من قبل وزارة الصحة العراقية الى ضحايا الفيضانات في جمهورية السودان.





وقال بيان صادر من وزارة الدفاع تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (12 ايلول 2020) انه و"بتوجيه من رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة واشراف من وزير الدفاع و رئيس اركان الجيش، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ، أرسلت وزارة الدفاع طائرة نقل عسكرية من نوع (C130) التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية عبر قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية لنقل 12 طنا من المساعدات الطبية المقدمة من قبل وزارة الصحة العراقية الى ضحايا الفيضانات في جمهورية السودان في مسعى لتخفيف الأزمة بعد الفيضانات التي أدت الى خسائر بشرية ومادية".

واكمل البيان "وتأتي هذه المبادرة من اجل الوقوف الى جانب الشعب السوداني الشقيق وضمن سلسلة واجبات ينفذها صقور القوة الجوية العراقية بهذا الشأن".

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