فيديو.. ميادة الحناوي تكشف سبب ابتعادها وتفاصيل حالتها الصحية وتوجه رسالة لمصر

2020/09/12 | 13:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، طمأنت الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي، جمهورها على حالتها الصحية ، مؤكدة أنها بصحة جيدة ، ولم تتعرض لوعكة صحية كما يتردد.وأشارت الحناوي في رسالة صوتية لبرنامج “المساء مع قصواء”، المعروض على قناة “TeN”: “قبل الكورونا كان عندي حفل في موازين في المغرب كانت من […]

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