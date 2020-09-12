البنك المركزي ينفي وجود عمليات غسيل أموال في العراق

2020/09/12 | 13:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع - نمير علي الحسون

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، وجود عمليات غسيل أموال في العراق.

وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي إحسان شمران لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" لا توجد عمليات ممنهجة لغسيل الأموال ،ولا توجد أسواق مختصة بهذا الأمر أيضاً"، لافتاً إلى أنه "أيّ ممارسات في هذا الصدد ،وإن وجدت فهي محدودة".

وأضاف شمران أن"هناك مؤسسات إعلامية تريد الضرر بالاقتصاد العراقي ،وبسمعة المؤسسات الرقابية ،وإبعاد المستثمرين من خلال خلق انطباع بأن أمن المعاملات والمؤسسات والأموال ضعيف حتى تجنبهم التعاطي مع المؤسسات العراقية والاقتصاد العراقي".

وأوضح شمران أن"عملية غسيل الأموال تتم من خلال ممارسات تبدو من الظاهر أنها طبيعية وشرعية ،مثل قيام شخص باستيراد بضاعة إلى العراق ومن ثمَّ بيعها بأسعار رخيصة وملفتة للنظر بهدف ايصال أموال إلى جهات معينة يصعب نقلها ،ولكن هذه العمليات محدودة جداً".

ودعا إلى"ضرورة الرد على هكذا ادعاءات تهدف إلى تشويه سمعة المؤسسة الاقتصادية العراقية" مبيناً أن"حالات غسيل الأموال تنتشر في الدول المجاورة للعراق وبشكل كبير".

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