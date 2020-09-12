2020/09/12 | 13:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلوب أيقظ فيرغسون بالخطأ ليرد على رسالة التهنئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة الفجر.. كلوب يعتذر من فيرغسون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة الفجر.. كلوب يعتذر من فيرغسون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).