صخيل غاضب من ’العراقية’: العجب كل العجب من قناة الدولة!

2020/09/12 | 13:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

هاجم الأمين العام لحركة البشائر ياسر المالكي، السبت، القناة الرسمية للدولة، واتهمها بمحاولة "إعادة إنتاج مرضى نفسيين وفاشلين". وقال صخيل في تدوينة عبر حسابه الرسمي تابعها "ناس"، (12 أيلول 2020)، "العجب كل العجب من القناة الرسمية للدولة، إذ تحاول إعادة إنتاج المرضى النفسيين والفاشلين في مناصب حساسة كالداخلية والمالية والنقل (ست البيت)".

وأضاف، "ليبثوا سمومهم وكراهيتهم عبر شاشتها بدافع الحقد والحسد بعد أن عزلهم الشعب وأحالهم إلى مهلات التاريخ".

وفي وقت سابق علق الأمين العام لحركة البشائر ياسر المالكي، على قرار البنك المركزي القاضي بالتحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ضمن قائمة تضم تسعة شخصيات.





وكتب المالكي في تدوينة تابعها "ناس" (27 اب 2020)، أنه "نوضح للاخوة المتسائلين عن كتاب وزارة المالية بحجز الاموال، ونقول هو مجرد إشكال إداري بين البرلمان ودائرة عقارات الدولة، حول الدار الذي استأجره وخصصه لنا البرلمان، ويبدو أنه تأخر باستيفاء المستحقات".

وأضاف، "نستغرب من إصدار هكذا كتاب، وإن تعودنا على تضخيم القضايا بهدف الإثارة وأسباب أخرى".

وأصدر البنك المركزي العراقي، الخميس، تعميماً إلى البنوك المجازة بوضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 9 شخصيات، على رأسها النائب ياسر صخيل المالكي.

ووجه البنك المركزي بحسب وثيقة تلقى "ناس" نسخة منه (27 اب 2020)، المصارف المجازة كافة بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ 9 شخصيات، على رأسها ياسر صخيل المالكي، وأخيه لقمان، ومحافظ كربلاء عقيل الطريحي، وزهير الأعرجي عضو مجلس النواب، وحاجم الحسني.

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