قائد شرطة واسط للمتظاهرين: لا تسمحوا بابعادكم عن غاياتكم في تحقيق مطالبكم

2020/09/12 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا قائد شرطة المحافظة واسط اللواء احمد صالح حمود الزركاني، السبت، المتظاهرين إلى عدم السماح لأصوات وصفها بـ "نشاز" تريد إبعادهم عن غاياتهم في تحقيق المطالب وتدفعهم الى ارتكاب إعمال الشغب وخلق الفوضى فتتأزم الأمور بينهم والقوات الأمنية.

وقال الزركاني في بيان وجهه للمتظاهرين وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، :نشير إليكم بان اغلب مطالب الشعب باتت ترتقي نحو التحقيق من خلال توجهات الإدارة المركزية لحكومتنا الموقرة وان اغلب مطالبكم هي مشروعة وقد كفلها الدستور العراقي ومازالت حكومتنا تستجيب لغرض تحقيق جميع مطالبكم، لكن وللأسف الشديد نلاحظ بين الفينة والأخرى حالات دخيلة على المتظاهرين السلميين تحاول جرهم الى خلق الأزمات والتصعيد الغير مبرر من اجل زعزعة الأمن في المحافظة أولا وكذلك لخلق فجوة بين المتظاهر ورجل الأمن ثانيا".

وتابع، "لقد أصبحت العلاقة اليوم بين المتظاهرين ورجال الأمن علاقة وطيدة تسودها روح التسامح والتعاون بين الطرفين من اجل ديمومة استتباب الأمن في ربوع المحافظة، فمطالبكم مشروعة وتظاهركم بشكل سلمي يقربكم إلى تحقيق تلك المطالب، فلا تسمحوا لأصوات نشاز تريد إبعادكم عن غاياتكم في تحقيق المطالب وتدفع بكم الى ارتكاب إعمال الشغب وخلق الفوضى فتتأزم الأمور بين الطرفين".واشار، "نحن إذ نهيب بكل الشرفاء من أهالي واسط الكرام بان يساندنا في مهمتنا نقول في ذات الوقت لكل من يحاول العبث بأمن المحافظة بأننا لن نهادن أو نجامل او نسمح بذلك مطلقا ومستعدون لذلك ببالغ الاستعداد وثقتنا في ذلك هي من الله تعالى وأهل بيت نبيه عليهم السلام ودعم كل الشرفاء من أبناء محافظتنا العزيزة وفي مقدمتهم المتظاهرين السلميين".

واوضح، "مديريتنا أبوابها مفتوحة لكم في كل الأوقات لاستقبالكم وللاستماع الى مقترحاتكم .



وسنحرص على حماية تظاهركم السلمي بكل ما لدينا من إمكانيات .ومن الله العون والتوفيق".

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