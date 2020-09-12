برشلونة يتخذ قراراً جديداً يقرب نجميه من الرحيل

2020/09/12 | 13:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

يغيب الثنائي لويس سواريز وأرتورو فيدال عن مباراة فريقهما برشلونة اليوم السبت أمام خيمناستيك طركونة في أولى تجارب المدرب رونالد كومان الودية قبل بداية الموسم الجديد.

وبحسب إذاعة “راك 1” الكتالونية، “لن يشارك اللاعبان في مباراة اليوم حيث إنه من المفترض أن يطير فيدال إلى إيطاليا لإنهاء مفاوضاته مع إنتر ميلان بعد التوصل لاتفاق مع برشلونة يقتضي بالتنازل عن مستحقاته في الموسم الأخير من العقد”.

وأضافت “بينما سواريز هو الآخر يقترب من الرحيل، وهناك وجهتان محتملتان، الأولى لصالح يوفنتوس والثانية لأتلتيكو مدريد، ولكن الأقرب للعملاق الإيطالي نظرًا لامتلاك المنافس الإسباني المهاجم، ألفارو موراتا”.

يأتي ذلك على الرغم من تراجع ميسي عن قراره بالرحيل واستكمال الموسم الحالي حتى انتهاء عقده مع برشلونة، لكن الأمر مختلف مع صديقه سواريز الذي أبلغه بالفعل، كومان، بالبحث عن فريق جديد.

وارتبط اسما النجمين بإمكانية الرحيل عن قلعة “كامب نو” في الميركاتو الصيفي الحالي، ويحاولان البحث عن اتفاق مع إدارة برشلونة للسماح بفسخ عقدهما الحالي.



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