قائد القائد المركزية الامريكية: الفصائل العراقية تمتلك أسلحة متطورة

2020/09/12 | 13:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكد قائد القيادة المركزية الامريكية في الشرق الاوسط الجنرال فرانك ماكنزي ان الهجمات على القوات الامريكية في العراق زادت خلال النصف الاول من هذا العام اكثر مما كانت عليه في النصف الاول من العام الماضي.ونقلت قناة اني بي سي نيوز الامريكية في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن ماكنزي قوله ” لقد تعرضنا لهجمات نيران غير مباشرة حول قواعدنا وضدها في النصف الأول من هذا العام أكثر مما فعلناه في النصف الأول من العام الماضي، حيث كانت تلك الهجمات أعلى”.واعترف ماكنزي إن ” تلك الهجمات لم تكن قاتلة ، وهذا شيء جيد ، لكنها مازالت مستمرة ” مشيرا الى انها تهدف للضغط على قواتنا للخروج من البلاد.واوضح أننا ” نعلم لديهم أنظمة أسلحة جيدة جدًا ولا يستخدمون أنظمة الأسلحة المتطورة الخاصة بهم فهم يستخدمون أشياء مثل الصواريخ عيار 107 ملم وقذائف الهاون ، والتي ليست متطورة مثل بعض أنظمة الأسلحة الأخرى لديهم، لكنني لا أعرف إلى متى يمكننا الاستمرار بالاعتماد على ذلك”.وتابع الى أن ” “هذا أمر خطير للغاية ، لأنني لا أعتقد أن لديهم تقدير لمكان خطنا الأحمر، وقد يعتقدون أنهم يستطيعون الاستمرار في مهاجمتنا بالصواريخ والهاونات في العراق ولن نرد ، وسيكون تصديق ذلك امر خطير للغاية”.واشار ماكنزي الى ان ” هدف الفصائل هو اجبار الولايات المتحدة على مغادرة العراق وقد انتهجوا السبل السياسية بما في ذلك قرار البرلمان العراقي الذي يطالب القوات الامريكية بمغادرة البلاد ” في اعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس “.وبين ان ” الحكومة العراقية ترى فوائد الحفاظ على علاقة أمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وسنحافظ على علاقات امنية جيدة معهم “.



بحسب قوله .



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