اتحاد كأس الخليج يعزي برحيل ناظم شاكر

2020/09/12 | 13:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تقدم اتحاد كأس الخليج لكرة القدم بخالص التعزية والمواساة إلى أسرة وذوي نجم العراق السابق ناظم شاكر برحيل الاخير بعد تأثره بمضاعفات فيروس كورونا الذي ألم به.وفجع الوسط الرياضي مجدداً يوم امس بعد وفاة شاكر في اربيل متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.Mohameed شارك إذا أردت

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