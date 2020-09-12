2020/09/12 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنـت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن انجاز عقد تجهيز وزارة الصحة والبيئة بـ ( ٥ ) ملايين كمامة وقائية .واكد البيان ان ( مصنـع القطنيـة ) التابع للشركة قام بتجهيز الدفعة الثانية من العقد والبالغة ( ٢ ) مليون كمامة بعد قيامه في وقت سابق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصناعة تكمـل عقـد تجهيـز وزارة الصحـة بـ 5 ملاييـن كمامـة المركز الخبري الوطني.

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