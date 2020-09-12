الانبار تعلن شفاء 150 مصابا بفيروس كورونا في المناطق الغربية 

2020/09/12 | 13:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي ، السبت، عن تسجل اعلى نسبة شفاء من فيروس كورونا في مناطق غربي الانبار .وقال العبيدي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” عدد المصابين بفيروس كورونا الذين تماثلوا للشفاء التام في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، بلغ نحو 150 حالة شفاء وتعد هذه النسبة هي الاولى في المحافظة منذ تسجيل اول اصابة بفيروس المرض في المحافظة “.واضاف ان” نسبة المتشافين من فيروس كورونا بلغت 99% ويعود تحقيق هذه النسبة الى التزام المواطنين بتعليمات خلية الازمة”، مبينا ان” جهود الحكومة المحلية وبالتنسيق مع دائرة صحة الانبار وبدعم من القوات الامنية حدت من تزايد عدد الاصابات من خلال تنفيذ حظر التجوال الصحي الجزئي والالتزام بقرارات خلية الازمة ناهيك من تعاون المواطنين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار المرض”.وأشار العبيدي إلى أن “اجراءات كورونا ما تزال سارية المفعول في مناطق الناحية ومحاسبة المخالفين لقرارات خلية الازمة “.



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