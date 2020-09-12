2020/09/12 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني اذا كان الاضراب بوجه عام يعني المقاطعة كمقاطعة الانتخابات ، او التوقف ، او الإنذار ، او الاحتجاج ، او التضامن ...



فان الاضراب عن الطعام هو التوقف عن الاكل ، إمّا للاحتجاج ، او للتضامن مع حالات متعددة كالحق في الشغل ، او ضد الطرد من الشغل ، او مساندة مضربين عن الطعام في سجون النظام المختلفة ، او تنديدا بذكرى كيوم الأرض في فلسطين السليبة ....



لخ .لكن الاضراب عن الطعام الذي يعنينا ، هو ذاك الاضر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاضراب عن الطعام - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاضراب عن الطعام - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).