الاضراب عن الطعام - سعيد الوجاني

#سعيد_الوجاني اذا كان الاضراب بوجه عام يعني المقاطعة كمقاطعة الانتخابات ، او التوقف ، او الإنذار ، او الاحتجاج ، او التضامن ...
فان الاضراب عن الطعام هو التوقف عن الاكل ، إمّا للاحتجاج ، او للتضامن مع حالات متعددة كالحق في الشغل ، او ضد الطرد من الشغل ، او مساندة مضربين عن الطعام في سجون النظام المختلفة ، او تنديدا بذكرى كيوم الأرض في فلسطين السليبة ....
لخ .لكن الاضراب عن الطعام الذي يعنينا ، هو ذاك الاضر ......
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