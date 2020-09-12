وزارة التربية تكشف عن وجود 1500 درجة وظيفية شاغرة

2020/09/12 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفَت وزارة التربية عن وجود نحو ألف وخمسمئة درجة وظيفية شاغرة نتيجة الإحالة على التقاعد أو الاستقالة.

وأشار مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي، إلى أن قانون التقاعد الجديد أحدث درجات وظيفية في جميع الوزارات وليس فقط في مديريات التربية، ولكن هناك حاجة الى تعليمات ضمن اقرار الموازنة لإضافة هذه الدرجات بهدف التعيين لسد الشواغر، مبينا أن العام الماضي شهد تخصيص أكثر من ثلاثة عشر ألف درجة وظيفية وفق مديريات التربية، ويمكن مضاعفة الرقم بنهاية العام.وحول تعيين المحاضرين المجانيين، أكد العكيلي أن الامر يحتاج الى قرار اتحادي بتوجيه من رئاسة الوزراء او مجلس النواب بأن يكون التعيين حصرا للمحاضرين.

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