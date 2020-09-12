2020/09/12 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الإعلام الأمني عن إحباط محاولة إدخال نساء وأسلحة تابعة لتنظيم داعش الارهابي عبر الحدود السورية.

وضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى نصبت قوة أمنية في ناحية ربيعة كمائن متعددة على الحدود العراقية السورية وتتبعت الكاميرات الحرارية، حيث لاحظت إدخال الأسلحة والأدوية والنساء من الجانب السوري إلى الأراضي العراقية، تحت مراقبة ومشاهدة الاستخبارات العسكرية، وتم إلقاء القبض على المتهم الذي كان يريد استلام الأسلحة في منطقة “ابوني” قرب قرية عوينات في ناحية ربيعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة إدخال نساء وأسلحة تابعة لـ”داعش” الإرهابي عبر الحدود السورية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة إدخال نساء وأسلحة تابعة لـ”داعش” الإرهابي عبر الحدود السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).