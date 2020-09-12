2020/09/12 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أول تعليق على زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى منفذي إبراهيم الخليل في دهوك وباشماخ في السليمانية

مدير عام كمارك إقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، أكد أن زيارة الكاظمي إلى المعابر الحدودية في الإقليم كانت موضع ترحيب.



مبينا أن رئيس الوزراء اطلع بنفسه على كيفية سير العمل بتلك المنافذ، وكيف تخضع للرقابة الصارمة، وأن جميع التصريحات التي خرجت من نواب ومسؤولين في الحكومة الاتحادية هي تصريحات سياسية فقط، ولا صحة لها على الأرض.مضيفا، أن حكومة الإقليم أبدت استعدادها التام للتعاون وتنفيذ جميع الشروط التي تطلبها بغداد بما يخص إدارة المنافذ، وبانتظار صيغة مشتركة تتفق عليها الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم لتنفيذها بصورة كاملة.وأوضح أن الأمن مسيطر على المنافذ، ولا يوجد اختراق لها، ولا تمر أية بضاعة دون تدقيق وتفتيش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمارك الإقليم: زيارة الكاظمي للمنافذ إيجابية ومستعدون لتنفيذ ما تطلبه بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمارك الإقليم: زيارة الكاظمي للمنافذ إيجابية ومستعدون لتنفيذ ما تطلبه بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).