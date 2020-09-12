الصناعة تجهـز الصحـة بـ خمسة ملاييـن كمامـة

2020/09/12 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنـت وزارة الصناعة والمعادن، السبت، عن انجاز عقد تجهيز وزارة الصحة والبيئة بـ ( ٥ ) ملايين كمامة وقائية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "قام ( مصنـع القطنيـة ) التابع لشركة النسيج والجلود بتجهيز الدفعة الثانية من العقد والبالغة ( ٢ ) مليون كمامة بعد قيامه في وقت سابق بتجهيز الدفعة الأولى والبالغة ( ٣ ) مليون كمامة ليكمل بذلك تجهيز كامل الكمية المتعاقد عليها مع وزارة الصحة والبيئة والبالغة ( ٥ ) ملايين كمامة وعلى دفعتين".

واضافت، أن "العمل متواصل في المصنع المذكور ومصانع الشركة الأخرى لإنجاز باقي العقود مع وزارات ومؤسسات الدولة الأخـرى".





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