الاتحاد الدولي لكرة القدم ( FIFA ) يعزي الشعب العراقي بالكابتن ناظم شاكر

2020/09/12 | 14:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قدم الإتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تعازيه الى الشعب العراقي بوفاة النجم الدولي السابق ناظم شاكر، الذي وافته المنية امس الجمعة بعد صراع مع مرض كورونا.

‏وقال بيان للاتحاد تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" ، ان "الإتحاد الدولي FIFA يتقدم بخالص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية اليوم عن عمر 62 سنة بعد صراع مع المرض.

‏ان الفقيد كان لاعبا ومدربا وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم 1986 ".

وكان الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم اعرب عن حزنه العميق لوفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى متأثرا باصابته بفايروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم : إننا نستذكر بكل اعتزاز إسهامات النجم الراحل في المجال الكروي، عبر سنوات حافلة بالبذل والعطاء،بالإضافة إلى ما تركه من إرث كروي كبير يشكل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة في كرة القدم العراقية.

من جانبها، الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، قررت السبت تاجيل مؤتمرها الانتخابي وحجب الرقم 4 من فريق كرة القدم، تخليدا للنجم الكبير وابن القوة الجوية البار ونجم المنتخب الوطني العراقي السابق ناظم شاكر.

وذكرت الادارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، إنها "قررت تأجيل المؤتمر الانتخابي الى يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر ايلول الجاري بدلا من اليوم السبت، تخليدا للنجم الكبير ابن القوة الجوية البار المرحوم ناظم شاكر الذي وافته المنية يوم امس الجمعة، بسبب مضاعفات فيروس كورونا".

واضافت، انه "يعلن النادي الحداد لمدة ثلاثة أيام، وسيقام مجلس عزاء في مقر النادي اعتبارا من اليوم السبت، ودعوة جمهور الصقور للتواجد في مقر النادي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا حيث سيكون تشيعا مهيبا وكبيرا من مقر نادي القوة الجوية".

وأشارت الى انها، "ستحجب الرقم (4) نهائيا من فريق الكرة الاول والذي كان يرتديه الراحل وعدم ارتداءه تقديرا لمسيرته".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، نعى الجمعة، الكابتن، ناظم شاكر، وقال انه قامة رياضية بائنة، رفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، وقدم حياته متفانيا لأجل الرياضة والشباب، ولم يدخر جهده وعطاءه في سبيل وطنه.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه ، (11 أيلول 2020): "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يملؤها الحزن والأسى، نعزي أبناء شعبنا العراقي الصابر بأفول نجم وطني آخر، وبطل كبير في سمائه، الكابتن ناظم شاكر، تغمده الباري بواسع رحمته.

وها هي جائحة كورونا تثلم جناح قلوب العراقيين مجددا في الأعزاء والأحبة، عسى أن يكشف الرحمن غمتها عن شعبنا المحتسب إليه.

نجم المنتخب السابق ناظم شاكر كان قد توفي امس الجمعة، في احدى مستشفيات اربيل متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

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