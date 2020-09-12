الاعلان عن توفر الاف الدرجات الوظيفية الشاغرة في احدى مديريات التربية

2020/09/12 | 14:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مدير عام تربية الرصافة قاسم العكيلي، السبت، وجود نحو 1500 درجة وظيفية شاغرة نتيجة الإحالة على التقاعد أو الاستقالة.

وذكر العكيلي في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (12 ايلول 2020)، ان "هناك 1000 الى 1500 درجة وظيفية شاغرة نتيجة الإحالة على التقاعد أو الاستقالة ستكون ضمن اقرار الحذف والاستحداث في موازنة العام المقبل".

وأضاف، أن "قانون التقاعد الجديد أحدث درجات وظيفية في جميع الوزارات وليس فقط في مديريات التربية، ولكن هناك حاجة الى تعليمات ضمن اقرار الموازنة لاضافة هذه الدرجات بهدف التعيين لسد الشواغر".

وأوضح العكيلي، أن "مديرية الرصافة الثانية عينت 1352 درجة العام الماضي، بينما سيكون التعيين في العام المقبل ضعف العدد اذا مرر قرار الحذف والاستحداث ضمن الموازنة".

وأشار إلى تخصيص 13 الف درجة وفق مديريات التربية في العام السابق ويمكن مضاعفة الرقم بنهاية العام.

وبشأن تعيين المحاضرين المجانيين، أكد العكيلي أن "الامر يحتاج الى قرار اتحادي بتوجيه من رئاسة الوزراء او مجلس النواب بأن يكون التعيين حصرا للمحاضرين علما ان تفضيلهم خلال التعيينات السابقة باضافة 15 نقطة الى نقاط المفاضلة".

ا.ح

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