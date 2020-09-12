2020/09/12 | 14:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض سعر برميل برنت إلى دون الـ40 دولاراً

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسجل خام "برنت" قراءة دون مستوى الـ40 دولارا للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من قبل المستثمرين بشأن تعافي الطلب على الخام.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير التربية : زيارة رئيس الوزراء الى مراكز الممتحنين حافز معنوي لمستقبل الطلاب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير التربية : زيارة رئيس الوزراء الى مراكز الممتحنين حافز معنوي لمستقبل الطلاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).