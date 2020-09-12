2020/09/12 | 14:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يودّع آخر أسبوع صيفي وسط تحذير من 'مفاجآت' وطقس 'متطرّف') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يودّع آخر أسبوع صيفي وسط تحذير من 'مفاجآت' وطقس 'متطرّف') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).