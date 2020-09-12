2020/09/12 | 14:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعرب اتحاد كأس الخليج العربي، السبت، عن حزنه وقدم التعازي بوفاة نجم الكرة العراقية الكابتن ناظم شاكر.

وذكر الاتحاد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 أيلول 2020)، "نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة وذوي اللاعب ناظم شاكر لاعب المنتخب العراقي السابق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

وعبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، السبت"، عن حزنه وتعازيه بوفاة نجم الكرة العراقية السابق ناظم شاكر.

وبحسب بيان تابعه "ناس"، (12 أيلول 2020) فقد "تقدم الاتحاد الدولي FIFA بخالص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية اليوم عن عُمر 62 سنة بعد صراع مع المرض".

واشار بيان النعي إلى ان "الفقيد كان لاعبا ومدربا وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم 1986".

وشيّعت أربيل، السبت، عبر موكب مهيب جثمان الكابتن ناظم شاكر ليتم نقله إلى بغداد حيث سيوارى الثرى في وقت لاحق اليوم.

وحملت مواكب السيارة التي رافقت جثمان شاكر العلم العراقي، ولافتات نعي تعبر عن حزن الكرة العراقية بغياب أحد ابرز نجومها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد كأس الخليج يعزي بوفاة نجم الكرة العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد كأس الخليج يعزي بوفاة نجم الكرة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).