نيمار على مشارف التوقيع مع بوما

2020/09/12 | 14:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيوقع نجم كرة القدم البرازيلي نيمار عقداً مع شركة “بوما” للتجهيزات الرياضية، وذلك بعد أسبوعين من إنهاء عقده مع العملاق الأمريكي شركة “نايكي” استمر 15 عاماً، بحسب تقارير صحافية برازيلية.

عنونت قناة إسبورتي إنتراتيفو: “نيمار يتفق مع بوما وسيكون الوجه الجديد للعلامة التجارية”.

وتابعت: “سيوقع نجم باريس سان جيرمان، والمنتخب البرازيلي عقداً للانتقال، هذه المرة ليس للانتقال إلى فريق آخر، ولكن عقداً كراع للتجهيزات الرياضية”، مشددة في الوقت ذاته على أن المعلومات التي نشرتها هي حصرية، ومؤكدة أنه سيتم الإفصاح عن التفاصيل في الأيام المقبلة.

وأعلنت القناة أن نيمار أفصح عن بعض الادلة التي تشير إلى عقده المستقبلي، فهو تتبع عبر صفحته على إنستغرام شركة بوما، وثمانية حسابات أخرى مرتبطة بالعلامة التجارية، كما نشر صورة مع مباراة سان جيرمان ولنس تم بثها على شاشة وبجانبها تمثال لـ “بوما”.

وتملك بوما في محفظتها المنتخب الإيطالي لكرة القدم، المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مانشستر سيتي الإنجليزي وميلان الإيطالي بعد الأرجنتيني دييغو مارادونا، والاسطورة البرازيلي بيليه، لكن مع رقم أعمال بلغ 5.5 مليار يورو في 2019، لا يزال بعيداً عن غريميه نايكي (39.1 مليار يورو) وأديداس (نحو 20 مليار يورو).

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