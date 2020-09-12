حارس عراقي يعلق قفازاته بعد مسيرة دامت 20 عاماً

2020/09/12 | 14:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قرر حارس مرمى نادي تشيسترفيلد الإنجليزي، العراقي شوان جلال، اعتزال لعب كرة القدم.

وقرر جلال الاعتزال بعد اكثر من 20 عاماً قضاها في الملاعب الإنجليزية، حيث وضع حداً لمسيرته الطويلة.

ويبلغ جلال من العمر 37 عاماً ومثل العديد من الفرق الانجليزية كان أبرزها توتنهام و بورنموث.

اما على مستوى المنتخبات، فمثل منتخب رديف انجلترا، و التحق بالمنتخب العراقي في مناسبة واحدة عام 2015 و لم يلتحق في مناسبات اخرى لأسباب مختلفة.



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