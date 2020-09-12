كورونا ايران.. 2139 إصابة جديدة وتعافي أكثر من 344 ألف شخص

2020/09/12 | 14:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 2139 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و116 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي أكثر من 344 ألف شخص من المصابين لحد الآن.وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية اليوم السبت تم تسجيل 2139 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 399 ألف و940 إصابة مؤكدة.واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1138 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.ولفتت لاري الى تعافي 344 ألف و516 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.واضافت: ان 3768 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.واشارت الى تسجيل 116 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 23029 حالة وفاة.وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 3 ملايين و532 ألف و873 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.Mohameed

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