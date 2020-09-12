وفاة فنان مصري بعد تعرضه لوعكة صحية

2020/09/12 | 14:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} توفي الفنان المصري، عبد الرازق الشيمي، وهو واحد من أشهر شخصيات الكومبارس في السينما المصرية، الذي عرفه الجمهور بدور "فرعون"، في فيلم "بلية ودماغه العالية" مع الفنان محمد هنيدي، وذلك بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة طويلة، نقل على إثرها إلى مستشفى الهرم الذي توفي داخله.





وأعلن خبر وفاة الفنان "عبد الرازق"، شقيقه محمد الشيمي، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:"إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي عبد الرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما في مستشفى الهرم".

Mohameed

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