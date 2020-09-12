2020/09/12 | 14:26 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

السبت 12 سبتمبر 2020 | 02:00 مساءً | عدد القراءات : 19

اتحاد كأس الخليج يعزي بوفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر

أعرب اتحاد كأس الخليج العربي، السبت، عن حزنه وقدم التعازي بوفاة نجم الكرة العراقية الكابتن ناظم شاكر.





وذكر الاتحاد في بيان: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة وذوي اللاعب ناظم شاكر لاعب المنتخب العراقي السابق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".





وعبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، السبت"، عن حزنه وتعازيه بوفاة نجم الكرة العراقية السابق ناظم شاكر.

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