الشرطة يبدأ تدريباته في الدوحة استعداداً للمعترك الآسيوي

2020/09/12 | 14:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اين نيوز} بدأ فريق الشرطة تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لمواجهة أهلي جدة السعودي بعد غد الاثنين في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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