الإعلام الأمني تعلن إحباط عملية تسلل لعناصر داعش من سوريا مع مجموعة نساء

2020/09/12 | 14:35 - المصدر: NRT عربية

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حرس الحدود العراقي

فوتو: ارشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت خلية الإعلام الأمني، السبت، ان القوات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة إدخال أسلحة وأدوية ونساء عبر الحدود السورية.

وذكرت الخلية في بيان، اليوم، 12 أيلول 2020، أن"قوة مشتركة من لواء المشاة 71 والأمن الوطني/ ناحية ربيعة، ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى، نفذت واجبا لورود معلومات استخبارية استباقية عن نية عناصر من عصابات داعش الإرهابية إدخال أسلحة وأدوية ونساء من قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة 71 " .

وأضاف البيان أن "القوة قامت بنصب كمائن متعددة على الحدود العراقية السورية وتتبع الكاميرات الحرارية، وجرى إدخال الأسلحة والأدوية والنساء من الجانب السوري إلى الأراضي العراقية، تحت مراقبة ومشاهدة الاستخبارات العسكرية".

وتابع ان " القوات الأمنية تحركت فورا وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم الذي كان يريد استلام الأسلحة في منطقة ( ابوني ) قرب مخيم العملة - قرية عوينات - ناحية ربيعة وكان يستقل عجلة".

وأشار إلى أنه"تم إلقاء القبض على متهم آخر يستقل عجلة نوع کیا حمل وبحوزته مبلغا من المال مع موبایل نوع نوكيا، حيث استولت القوة المشتركة على ( ثلاث رشاشات متوسطة نوع BKC، وثلاث بنادق نوع AK) في حين تم إلقاء القبض على (أربع نساء وبصحبتهن خمسة أطفال ) اللاتي عبرنا الحدود وأدوية مختلفة، وقد تم التعامل مع المتهمين والمضبوطات وفقا للسياقات، وتم تسليمهم للجهات المختصة".

ر.إ

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