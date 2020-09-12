الموعد النهائي للعام الدراسي مرهون بقرارات خلية الأزمة

2020/09/12 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يزال تحديد الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد مرهوناً بقرارات خلية الأزمة التي لم تصدر موقفها الرسمي بشأن آلية الدوام حتى اليوم.

ورجحت وزارة التربية ان يكون بدء العام الدراسي نهاية تشرين الأول المقبل او في الثلث الأخير منه، لافتة الى ان الدوام ربما سيكون مزيجا بين الحضور في المدارس والدروس الالكترونية مع مراعاة الإجراءات الوقائية.وكشفت الوزارة عن رفع توصيات الى وزير التربية للمصادقة عليها، من أهمها ان الصف الواحد يحتوي على خمسة عشر طالبا وتقليص الحصة الدراسية الى ثلاثين دقيقة.

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