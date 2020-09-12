اول اتحاد رياضي يستأنف أنشطته بعد قرار خلية الأزمة

2020/09/12 | 14:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الاتحاد العراقي للمواي تاي، عن انطلاق انشطته المحلية بعد قرار خلية الازمة باستئناف النشاط الرياضي في البلاد.

وذكر الاتحاد في بيان أن “الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي عقد اجتماعه الدوري يوم امس في مقره الرسمي، بعد استئناف عودة الأنشطة الرياضية أثر قرار خلية الأزمة بعودة الأنشطة الرياضية وفق مبدأ السلامة العامة والوقاية والذي توقف لأكثر من ستة أشهر بعد جائحة وباء كورونا”.

وأوضح ان “الاجتماع حضره جميع اعضائه ممثلا برئيسه مصطفى جبار علك ونائبه علي حميد تولي وامين السر حيدر عبد الواحد البهادلي والأمين المالي محمد الجواد والأعضاء سامي البياتي من محافظة البصرة وكرار محمود من محافظة بابل وسيروان مينه من محافظة السليمانية واحمد سلام مراد من محافظة بغداد، كما استضاف الاتحاد المشاور القانوني له امحمد النصراوي للتباحث في عدة قضايا تخص عمل الاتحاد”.

وتابع ان “رئيس الاتحاد قدم في بداية الاجتماع شكره وتقديره لمعالي وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي لزيارتهم لمقر الاتحاد واللقاء بلاعبيه ومدربيه والثناء الكبير لعمل الاتحاد لاسيما في الجوانب التنظيمية (الإدارية والفنية)”.

وبين أن “المجتمعون وافقوا على اقامة الأنشطة المحلية وفق تواريخ وامكان مبينة كالاتي: اقامة اختبارات مركزية لجميع لاعبي المواي تاي للفترة من التاسع عشر من ايلول الحالي وتستمر لمدة سبعة أيام في قاعة المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية في العاصمة بغداد والمحافظات اذا تطلب الامر واقامة دورة تدريبية في محافظة السليمانية يحدد تاريخها خلال الأيام القادمة، فضلاً عن اقامة بطولة اندية بغداد للشباب وللفترة من 13 ولغاية 17-10 في المركز التدريبي لتدريب المنتخبات الوطنية في بغداد”.

واكمل أن “المجتمعين قرروا اقامة بطولة اندية المنطقة الجنوبية للشباب والمتقدمين للفترة من 20 ولغاية 24-10 في محافظة البصرة اقامة بطولة الأندية الشمالية للفترة من 4 ولغاية 7-11 للشباب والمتقدمين في محافظة السليمانية واقامة بطولة أندية بغداد للمتقدمين للفترة من 25 ولغاية 28-11 في المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية في العاصمة بغداد واقامة بطولة للاحتراف ويكلف رئيس لجنة الاحتراف رياض حمزة لأعداد هذه البطولة وبأشراف مباشر من الاتحاد المركزي”.

واكد رئيس الاتحاد مصطفى جبار علك في ختام الاجتماع على ضرورة “الالتزام بالأمور الوقائية وإجراءات السلامة عند اقامة الأنشطة الرياضية وبالتعاون مع الجهات الصحية في المحافظات اعلاه التي تقام عليها الأنشطة، كما قدم علك شكره وتقديره لجميع وسائل الإعلام من قنوات تلفازية وصحف رياضية ومواقع التواصل الاجتماعي لمواكبتهم أخبار الاتحاد الرياضية وأشادتهم به”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول اتحاد رياضي يستأنف أنشطته بعد قرار خلية الأزمة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول اتحاد رياضي يستأنف أنشطته بعد قرار خلية الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).