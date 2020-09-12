2020/09/12 | 14:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جماهير غفيرة تنتظر وصول جثمان الراحل نجم الكرة العراقية السابق ناظم شاكر الى مقر نادي القوة الجوية لتشييعه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/12 | 14:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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