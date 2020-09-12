شاهد.. “بنتي وحبيبتى” بكاء أمير كرارة فى حفل زفاف شقيقته

2020/09/12 | 14:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ احتفل الفنان المصري أمير كرارة ، بحفل زفاف شقيقته، “نور”، مساء أمس ، والذي إقيم في إحدى الفيلات المصرية، وسبقه بدقائق عقد القراَن ، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين.وعلى مايبدو أن مشاعر الأخوة سيطرت على الفنان المصري عندما رأى شقيقته وهى بفستان الزفاف، ولم يتمالك نفسه في بداية الحفل […]

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