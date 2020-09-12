شنكالي: الاصلاح يتطلب استئصال الفساد جذرياً وليس علاج مضاعفاته تحفظيا

2020/09/12 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب السابق والقيادي الكردي، ماجد شنكالي، ان العراق سينهار اقتصادياً ومالياً في حال استمر وضع الموازنة بهذه الصورة.

وقال شنكالي في تغريدة على “تويتر” إن “عجز موازنة 2020 يقارب الـ81 ترليون دينار اذا استمر الوضع بهذه الصورة فسيشهد العراق انهياراً اقتصاديا وماليا في غضون فترة قصيرة”.

وأوضح “لا يمكن تسمية القيام ببيع النفط والاقتراض لتسديد الرواتب والنفقات بالإنجاز الحكومي، الاصلاح يتطلب استئصال الفساد جذرياً وليس علاج مضاعفاته تحفظياً”.

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