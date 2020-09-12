الموافقة على استحداث ٢٥٠٠ درجـة وظيفيـة لاستكمال التعيينات لذوي المهن الطبية

2020/09/12 | 14:52 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة المالية ، الموافقة على استحداث ٢٥٠٠ درجـة وظيفيـة لاستكمال التعيينات المركزية لذوي المهن الطبية والصحية.





mohameed

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