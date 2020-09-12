2020/09/12 | 14:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني أبدى رغبته في التعاقد مع لاعب ليفربول الإنجليزي، جورجينيو فينالدوم، في الميركاتو الصيفي الجاري.وقالت صحف: إن فينالدوم أجرى محادثات إيجابية بشأن مستقبله، مع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول.وأشارت، الى أن اجتماعا جرى بين فينالدوم وكلوب، الأربعاء الماضي، بشأن إمكانية بقاء اللاعب في ليفربول حتى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب ليفربول يغلق الباب أمام برشلونة بشأن فينالدوم المركز الخبري الوطني.

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