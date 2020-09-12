دراسة : الأردن المتضرر الأول من تطبيع الامارات

2020/09/12 | 14:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت دراسة أكاديمية أعدها الباحث والأكاديمي د.حسن البراري لصالح مؤسسة فردريش إيبرت الألمانية أن اتفاق التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي يحمل معه حفنةً من التحديات والمتاعب الاستراتيجية للأردن.وحسب الدراسة فإن “الصفقة أولاً لا تمنع إسرائيل من المضي بضمّ وادي الأردن، وهو أحد أبرز الأهداف السياسية والأيديولوجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويكشف نصّ اتفاق “أبراهام” […]

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