بريطانيا تعزز قاعدتها العسكرية في سلطنة عُمان

2020/09/12 | 15:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أعلن الجيش البريطاني السبت استثمار 23,8 مليون جنيه استرليني (25,7 مليون يورو) كي يزيد بثلاثة أضعافٍ حجم قاعدته بميناء الدقم في عُمان، وهو موقع استراتيجي في الخليج.وقالت وزارة الدّفاع في بيان إنّ “الاستثمار في ميناء عمان سيزيد بثلاثة أضعافٍ حجم القاعدة البريطانيّة الموجودة، وسيُساهم في تسهيل انتشار البحريّة الملكيّة في […]

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