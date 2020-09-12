2020/09/12 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('قتل والده بالاشتراك مع متهم آخر'.. مكافحة إجرام بغداد تكشف تفاصيل 'حادث غامض') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ('قتل والده بالاشتراك مع متهم آخر'.. مكافحة إجرام بغداد تكشف تفاصيل 'حادث غامض') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).