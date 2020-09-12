الفوضوية والامير وحكومة الانسان - ياسر جاسم قاسم

2020/09/12 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسر_جاسم_قاسم الامير الحديث والفوضوية وحكومة الانسان .....



بعد ان قدمنا دراستنا ..



الاستلاب السياسي يؤسس للاستلاب الاقتصادي والاخير يقويه ...



تاتي هذه الدراسة استكمالا للدراسة السابقة....كذلك يتحدث في نقطة فائقة الاهمية عن النظام الملكي الدستوري الذي ينتج السلطة البرجوازية فيعتبر "ان راس مال هذا النظام غير منتج وان الطبقات المالكة هي طبقات طفيلية لذلك فان الدولة تشكل جهازا غير منتج ويمكن ان توص ......





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