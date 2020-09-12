شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]4 - إبراهيم جركس

2020/09/12 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس شرح كتاب فريدريك نيتشه[هكذا تكلّم زرادشت]4ديباجة زرادشت[4] لكنّ زرادشت ظَلّ ينظر إلى ذلك الشعب ويتعجّب، ثمّ تكلّم هكذا:الإنسانُ حَبلٌ معقودٌ بين الحيوان والإنسان الأعلى – حبلٌ فوق هاوية.خطيرٌ هو العبور إلى الضفّة الأخرى، خطيرٌ مَسلَك الطريق، خطيرٌ النظر إلى الوراء، خطيرٌ هو الارتعاش، والتّوقّف خطير.ما هو عظمٌ في الإنسان إنّما كونه جسراً لاهَدَفاً، ما يمكن أن يكون جديراً بال ......





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