"حصار غذائي".. جونسون يوجه اتهاما للاتحاد الأوروبي

2020/09/12 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جونسون يتهم الاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض حصار غذائي في إيرلندا

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