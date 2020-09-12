2020/09/12 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع إيراني معارض، عن قيام سلطات البلاد بتنفيذ حكم الإعدام بحق بطل المصارعة نويد افكاري، بذريعة مشاركته بالاحتجاجات المناهضة للنظام.

وذكر موقع إيران إنترناشيونال ان السلطات نفذت حكم الإعدام صباح اليوم السبت، متجاهلة الدعوات التي وجهتها منظمات أممية وحقوقية، وناشطون بمجال حقوق الإنسان للتريث في تنفيذ الحكم، والتي كان آخرها الدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل يومين بإيقاف تنفيذ الحكم.

وكانت عائلة المصارع المعدوم، والتي قامت السلطات باعتقال ولدين آخرين لها، قد وجهت قبل أيام رسالة الى رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، طالبته فيها بإجراء فحص للشبان الثلاثة المعتقلين بمعرفة طبيب شرعي، قبل أن تختفي آثار التعذيب على أجسادهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تعدم بطلا للمصارعة بذريعة المشاركة بالاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تعدم بطلا للمصارعة بذريعة المشاركة بالاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).